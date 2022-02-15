Нардепи ухвалили звернення до міжнародних організацій та закордонних урядів щодо ескалації Росією безпекової ситуації

Верховна Рада ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України.

Проєкт постанови підтримали 326 народних депутатів. За голосували всі фракції,крім ОПЗЖ. "Слуги народу" дали 216 голосів.

Ініціаторами документу стало керівництво парламенту.

В тексті постанови засуджуються дії Росії, спрямовані на безпідставне розширення агресії, зокрема й блокування 13-19 лютого значних за площею морських районів у Чорному та Азовському морях у зв’язку з проведенням військових навчань.

Нардепи рішуче засуджують "триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату 20 лютого 2014 року на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також агресивну риторику, ультимативні вимоги, шантаж та погрози застосування сили з боку Російської Федерації".

Верховна Рада України закликає:

продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідність мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права з використанням існуючих переговорних форматів

засудити дії, заяви та кроки Російської Федерації, спрямовані на підготовку підґрунтя для розширення військової та гібридної агресії проти Української держави, для якого відсутні будь-які підстави

продовжувати надавати політичну підтримку Україні, у тому числі шляхом здійснення візитів на рівні керівників держав, урядів та парламентів, а також лідерів міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей

посилити та прискорити надання Україні комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності Української держави реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації

здійснювати активні політико-дипломатичні зусилля, обмін інформацією та практичні кроки з метою утримання Російської Федерації в рамках мирного переговорного процесу

закликати Російську Федерацію до відведення військових сил та озброєння від кордону з Україною і з тимчасово окупованих територій України, припинення військових навчань у морських акваторіях навколо України та зняття перешкод для міжнародної морської торгівлі

і з тимчасово окупованих територій України, припинення військових навчань у морських акваторіях навколо України та зняття перешкод для міжнародної морської торгівлі посилити санкційний тиск на Російську Федерацію як важливий елемент комплексних зусиль зі стримування держави-агресора та збереження європейської архітектури безпеки, заснованої на повазі до норм і принципів міжнародного права.

Нагадаємо, із ініціативою ухвалення цього документу виступили Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк.

У грудні депутати вже ухвалювали схоже звернення стосовно агресивних дій Росії.