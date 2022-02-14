Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян, у якому закликав українців єднатися перед зовнішніми та внутрішніми викликами.

"Великий народе великої країни! Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене й кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій. Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи. Ми прагнемо миру й хочемо розв'язувати всі питання виключно шляхом переговорів. І Донбас, і Крим повернуться в Україну. Виключно дипломатичним шляхом. Ми не зазіхаємо на чуже, але й свого не віддамо", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що зараз ми маємо втричі сильнішу армію, ніж на початку російської агресії у 2014 році.

"Ми впевнені в наших збройних силах, та наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії – це впевненість власного народу та міцна економіка", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що 16 лютого в Україні буде оголошено Днем єднання.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи й готові її виборювати", - наголосив Зеленський.

"На нас із неба дивляться 14 тисяч захисників та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їхню пам'ять. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись і не збираємося цього вчитися. Любіть Україну! Ми спокійні! Ми сильні! Ми разом!", - додав президент.

Нагадаємо, американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками зустрічі із представниками Верховної Ради наголосив, що українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.