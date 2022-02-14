За межами України зараз знаходяться 23 депутати, - "Українська правда" (оновлено)

Станом на 12 годину дня 14 лютого за межами України знаходяться 23 народних депутати.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

За інформацією LB.ua, керівництво фракції "Слуга народу" попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну. Крім того, у Верховній Раді закінчився карантин, і на поточному тижні парламент повертається до пленарних засідань.

Оновлено. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що він зараз знаходиться в Україні.

"Побачив новину, що я не в Україні. Ні, я тут. Конкретно - вже у Києві. Буду сьогодні на ефірах і завтра на засіданні)P.S. Не дочекаєтеся щоб я у Раду не прийшов та всі шкурняки владі не збив", - написав він у фейсбуці.

Також нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін повідомив, що його колега Аліксійчук, який також є у списку УП, знаходиться в Києві і прийшов на засідання фракції. Як доказ, він опублікував селфі біля ОП.

Нагадаємо, 1 лютого, Верховна Рада відкрила сьому сесію. Повідомлялося, що наступного раду депутати зберуться в сесійному залі 15 лютого, а до цього - працюватимуть у комітетах. При цьому, станом на 28 січня, за даними Комітету виборців, 70 депутатів не повернулися в парламент після зимових канікул - деякі залишалися у відпустці за кордоном, а деякі захворіли на ковід.

Пізніше спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в умовах загрози російської агресії Рада України працюватиме у постійному режимі.

13 лютого видання "Українська правда" повідомила, що українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Коментуючи це, президент Володимир Зеленський наголосив, що він та його родина знаходяться "в Україні та з Україною". Він зазначив, що, "судячи по чартерним рейсам, у нас дуже багата країна", і наголосив, що головніше, щоб ці рейси відлітали порожніми, а не вивозили щось". Президент також наголосив, що в країні наразі залишаються надійні громадяни.