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За межами України зараз знаходяться 23 депутати, - "Українська правда" (оновлено)

Цього тижня парламент повертається до пленарних засідань.

За межами України зараз знаходяться 23 депутати, - "Українська правда" (оновлено)
Фото: Анна Стешенко

Станом на 12 годину дня 14 лютого за межами України знаходяться 23 народних депутати.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

  1. Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
  2. Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
  3. Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
  4. Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
  5. Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
  6. Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
  7. Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
  8. Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
  9. Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
  10. Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
  11. Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
  12. Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
  13. Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
  14. Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
  15. Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
  16. Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
  17. Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
  18. Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
  19. Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
  20. Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
  21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
  22. Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
  23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

За інформацією LB.ua, керівництво фракції "Слуга народу" попросило усіх своїх депутатів повернутися в Україну. Крім того, у Верховній Раді закінчився карантин, і на поточному тижні парламент повертається до пленарних засідань.

Оновлено. Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що він зараз знаходиться в Україні. 

"Побачив новину, що я не в Україні. Ні, я тут. Конкретно - вже у Києві. Буду сьогодні на ефірах і завтра на засіданні)P.S. Не дочекаєтеся щоб я у Раду не прийшов та всі шкурняки владі не збив", - написав він у фейсбуці.

Також нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін повідомив, що його колега Аліксійчук, який також є у списку УП, знаходиться в Києві і прийшов на засідання фракції. Як доказ, він опублікував селфі біля ОП.

Нагадаємо, 1 лютого, Верховна Рада відкрила сьому сесію. Повідомлялося, що наступного раду депутати зберуться в сесійному залі 15 лютого, а до цього - працюватимуть у комітетах. При цьому, станом на 28 січня, за даними Комітету виборців, 70 депутатів не повернулися в парламент після зимових канікул - деякі залишалися у відпустці за кордоном, а деякі захворіли на ковід.

Пізніше спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що в умовах загрози російської агресії Рада України працюватиме у постійному режимі.

13 лютого видання "Українська правда" повідомила, що українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Коментуючи це, президент Володимир Зеленський наголосив, що він та його родина знаходяться "в Україні та з Україною". Він зазначив, що, "судячи по чартерним рейсам, у нас дуже багата країна", і наголосив, що головніше, щоб ці рейси відлітали порожніми, а не вивозили щось". Президент також наголосив, що в країні наразі залишаються надійні громадяни.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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