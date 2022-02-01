Верховна Рада 1 лютого відкрила сьому сесію. Після сьогоднішнього пленарного дня депутати зберуться в сесійному залі 15 лютого, а до цього працюватимуть у комітетах.

До парламенту прибув і президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент LB.ua.

"Я вітаю всіх з відкриттям сьомої сесії Верховної Ради IX скликання. І дуже хочу, щоб у перший день другого місяця три владні гілки і четверта влада, увімкнувши всі пʼять і навіть шосте чуття, усвідомили ці слова. Про те, що ми часто чули, рідко досягали і гостро потребуємо – єдність всіх, завжди і в усьому, насамперед, у сприйнятті сьогодення і майбутнього", – заявив президент.

Він закликав бути єдиними і в боротьбі проти коронавірусу.

"Важлива єдність у справах, але сьогодні вона потрібна і в словах. Єдність у інформаційному полі <...>. У цьому контексті дякую громадянам і бізнесу, які були єдиними і не піддавалися вірусу паніки. Наша фінансова система стабілізується, все під контролем. Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 млрд. Гривня на сьогодні, слава Богу, вже почувається краще. Вчора зміцнилась на 30 копійок", – додав президент.

Він зазначив, що є достатні запаси газу і вугілля, Україна вперше за всі роки використовує всі атомні блоки АЕС. Золотовалютні резерви лишаються рекордними.

Зеленський закликав бути єдними у внутрішній політиці.

"Можна зневажати монобільшість, уряд, президента, але не можна зневажати народ. Тримати людей на вулиці в мінус, щоб отримати свої плюси", – заявив він.

Зеленський додав, що вперше за роки було розблоковано нормандський формат. Найближчим часом мають визначити дату наступної зустрічі радників голів країн "нормандської четвірки", що пройде в Берліні. На ній сподіваються узгодити зустріч самих президентів.

Глава держави також підписав указ про підвищення зарплат військовим і збільшення чисельності ЗСУ та підтвердив, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий політичний союз.

Згідно з порядком денним, депутати мають ухвалити порядок денний сьомої сесії. У ньому пропонується затвердити до розгляду 1610 законопроєктів, зняти з розгляду 154 і відкликати два. Про це в блозі на "Цензор нет" повідомив член Регламентного комітету Павло Фролов.

Сьогодні депутати мають ухвалити постанову про присудження щорічної премії найкращим учасникам ЗНО, законопроєкт у першому читанні про зміни до закону "Про вищу освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі, законопроєкт про пріорітетні напрями розвитку науки і техніки (також перше читання).

Крім цього, збираються утворити тимчасові слідчі комісії з питань розслідування фактів, що сприяли тимчасовій окупації Криму, з питань розслідування фактів корупції на держпідприємствах і в організаціях Національної академії аграрних наук, з питань розслідування корупції органів влади в Києві, з питань розслідування вбивства судді Автозаводського суду Кременчука і міського голови Кременчука.

Також парламент має ратифікувати:

Європейську конвенцію про скасування легалізації документів, складених дипагентами чи консульськими посадовими особами

Угоду між Кабміном та урядом Тунісу про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах

Угоду між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2023 року угоди про міжнародну місію захисту розслідування

Протокол про внесення змін до конвенції між урядами України та Данії про уникнення подвійного оподаткування

Фінансову угоду "Східна Україна: воззʼєднання, відновлення, відродження" між Україною та Європейським інвестиційним банком

Фінансову угоду "Міський громадський транспорт України II" між Україною та ЄІБ

Також мають ухвалити вихід України з низки угод СНД. Крім того, парламент розгляне перейменування села Поминик Черкаської області на Калинівку, селища Ленінка на Вінничині на Привітне, с. Новгородівка на Чехоград (Запорізька область), Латівку на Міжлиманське (Одеська обл.).

Також мають розглянути проєкт постанови про скасування рішення ВР про ухвалення законопроєкту про зміни до закону "Про публічні закупівлі" стосовно виведення з тендерних процедур та завантаження замовленнями підприємств "Заря-Машпроект", Турбоатома і Електроважмашу при закупівлі турбін та компресорних станцій.

Нагадаємо, що парламент скасував три пленарні дні на користь роботи в комітетах через високу захворюваність на ковід. У комітетах можна працювати в онлайн-режимі.