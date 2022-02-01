Зеленський підтвердив створення нового формату співпраці з Польщею і Великобританією

А з Туреччиною Україна цього тижня готується підписати угоду про зону вільної торгівлі.

Україна, Польща та Великобританія створюють новий формат співпраці. Це під час виступу у Верховній Раді підтвердив президент Володимир Зеленський.

Деталей формату він поки не озвучив.

"Ми створюємо новий формат політичної співпраці між Україною, Британією і Польщею", – зазначив він.

Зеленський також зазначив, що за його ініціативи разом з президентом Польші Анджеєм Дудою пройшла зустріч міністрів України та Польщі, на якій досягли вигідних домовленостей у сфері інвестицій, перевезень, транзиту товарів.

"Цього тижня Київ приймає премʼєр-міністрів Великобританії, Польщі, Нідерландів, президента Туреччини. Така інтенсивність візитів – серйозний фактор стабілізації ситуації всередині держави. Чутки, плітки, прогнози експертів, блогерів не справдились. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами. Всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку", – додав він.

Із Туреччиною Україна цього тижня готується підписати угоду про зону вільної торгівлі.

Нагадаємо, сьогодні Україна зустрічає премʼєр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та премʼєр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Доклано про плани на візит читайте в інтервʼю LB.ua з Моравецьким "«Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно».