​Рудик: "Україна потребує створення нової платформи з міжнародними партнерами для тиску на Росію"

Голова фракції "Голос" закликала створювати додаткові альянси, виходили за рамки "нормандського формату" та за рамки Мінських домовленностей.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що наразі Україна потребує створення нового формату для перемовин із Росією.

Про це вона заявила журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Партія "Голос" неодноразово закликала, щоб ми створювали додаткові альянси, які б виходили за рамки "нормандського формату" та виходили за рамки Мінських домовленностей. Тому приїзд сьогодні двох прем'єр-міністрів - це дуже гарний знак. Ми сподіваємось на те, що будет й результат. Таким результатом ми очікуємо або нову платформу для підтримки України та тиску на Росію, або додатковий формат перемовин", - зазначила Рудик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна готова до будь-яких дипломатичних перемовин із країною-агресором, як двосторонніх, так і з залученням партнерів.

26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин. Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні.

Україну на зустрічі представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак. Докладніше про перемовини читайте в матеріалі LB.ua "Нормандський формат: друге дихання чи агонія?"