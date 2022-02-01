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​Рудик: "Україна потребує створення нової платформи з міжнародними партнерами для тиску на Росію"

Голова фракції "Голос" закликала створювати додаткові альянси, виходили за рамки "нормандського формату" та за рамки Мінських домовленностей.

​Рудик: "Україна потребує створення нової платформи з міжнародними партнерами для тиску на Росію"
Кіра Рудик

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що наразі Україна потребує створення нового формату для перемовин із Росією.

Про це вона заявила журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Партія "Голос" неодноразово закликала, щоб ми створювали додаткові альянси, які б виходили за рамки "нормандського формату" та виходили за рамки Мінських домовленностей. Тому приїзд сьогодні двох прем'єр-міністрів - це дуже гарний знак. Ми сподіваємось на те, що будет й результат. Таким результатом ми очікуємо або нову платформу для підтримки України та тиску на Росію, або додатковий формат перемовин", - зазначила Рудик.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна готова до будь-яких дипломатичних перемовин із країною-агресором, як двосторонніх, так і з залученням партнерів.

26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин. Радники домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні.

Україну на зустрічі представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак, Німеччину – зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Єнс Пльотнер, Францію – дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, а Росію – заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак. Докладніше про перемовини читайте в матеріалі LB.ua "Нормандський формат: друге дихання чи агонія?"

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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