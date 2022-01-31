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Суд виправдав голову Львівської облради за виписані собі премії

Її дії визнано правомірними та законними.

Суд виправдав голову Львівської облради за виписані собі премії
Фото: itvua.tv

У понеділок, 31 січня, Галицький районний суд Львова спростував висновки Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно вчинення адміністративного порушення головою Львівської облради Іриною Гримак, яка підписала розпорядження про преміювання самої себе.

Про це повідомила пресслужба облради.

Суд арументував своє рішення тим, що підписуючи відповідні розпорядження, Гримак діяла виключно на основі прийнятих обласною радою рішень.

"Таким чином, суд визнав дії голови обласної ради правомірними та законними", - йдеться в повідомленні.

У листопаді минулого року НАЗК скеруваало до суду два адмінпротоколи стосовно Гримак, яка підписала розпорядження про преміювання самої себе. На думку НАЗК, таким чином вона порушила вимоги законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, в 2021 році НАЗК виявило недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 1,2 мільярди гривень.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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