У плані закупівель на 30% зменшено секретність, - Резніков

Міністерство оборони Україні у нинішньому плані закупівель на 30% зняло секретність. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю LB.ua.

“Наші стратегічні радники – DRAB (Defense reform advisory board) – рекомендують нам максимально розсекретити, де це можливо, закупівлю озброєння й військової техніки. Я теж прихильник цього. У нинішньому Трирічному плані закупівель (так за новим законодавством називається колишній ДОЗ - ред.) ми спромоглися на 30% зняти зайву секретність”, - розповів Олексій Резніков.

“Я прихильник максимального розсекречення, де це можливо. Щоб відкрити ринкам, нашим сусідам, які готові поставити нам потрібні речі, що ми хочемо. Виніс на світло – менше корупції. Менше заангажованості, монополії, менше зацікавленості в конкретних виробників. Менше залежності від монополіста, нехай він випускає і якісний продукт. Завтра в них щось станеться, а для нас це біда”, - додав міністр.

Також він заявив, що наразі монополістів у постачанні харчування в армію не буде.

“Нехай буде п’ять-шість гравців – не проблема. Ми маємо бути незалежними. Якщо хтось збанкрутує або їх купить Російська Федерація через бенефіціарне володіння, в мене будуть ще переможці у 4-8 лотах. Кожен з переможців тендеру підпише зобов’язання гарантовано постачати харчування у відсотковому плані в Збройні сили, якщо один гравець випаде з ринку з будь-яких причин. Це стосуватиметься й інших видів закупівель”, - зазначив міністр.

Також міністр повідомив, що за новим законодавством до затвердження Трирічного плану закупівель долучені Міністерство стратегічної промисловості та РНБО.

За словами Резнікова, Збройні сили визначають потреби на три роки вперед, Міністерство оборони виступає консолідованим замовником, Мінстратегпром планує закупівлі в Україні і за кордоном, комітет Верховної Ради узгоджує, а Рада національної безпеки і оборони затверджує основні показники. Після цього уряд ухвалює Трирічний план закупівель.

“У грудні, відповідно до вимог закону, міністр Рябікін направив проєкт Трирічного плану закупівель і в комітет, і в РНБО. Відкриту частину вже схвалено. У січні направлено закриту частину. Своє домашнє завдання Міноборони та Мінстратегпром виконали. Зараз м’яч на полі профільного парламентського комітету і Секретаріату РНБО. Маю надію, що найближчими днями чи тижнями ми отримаємо відповідь. Можливо, будуть якісь кореляції, але План буде затверджений і почне реалізовуватися”, - розповів міністр.