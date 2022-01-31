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У Росії заявили, що кораблі Чорноморського флоту повернулися на свої бази після навчань

У навчаннях були задіяні фрегати, десантні, ракетні та інші кораблі

У Росії заявили, що кораблі Чорноморського флоту повернулися на свої бази після навчань
Фото: EPA/UPG

Понад 20 російських кораблів повернулися до баз у окупованому Криму та Новоросійську, повідомляє Интерфакс з посиланням на Чорноморський флот.

"У планових навчаннях Чорноморського флоту у складі різнорідних угрупувань, корабельних ударних груп і загонів десантних кораблів було задіяно понад 20 бойових кораблів різного класу: фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі і ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони”, – йдеться у повідомленні.

29 січня в Росії заявляли, що війська та авіація Західного воєнного округу завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць дислокації.

Зазначимо, що у понеділок, 31 січня, питання російської агресії проти України обговорять на засіданні Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, що Росія перекидає війська до Білорусі для участі у спільних маневрах "Союзна рішучість-2022", що відбудуться 10-20 лютого. У них будуть задіяні майже всі Збройні сили Білорусі і частини Східного військового округу, Повітряно-космічних і Повітряно-десантних військ РФ.

У неділю, 30 січня, голова Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія не хоче війни з Україною, вона росіянам "абсолютно не потрібна". На його переконання, ті, хто війну нав'язує, особливо на Заході, "переслідують якісь свої корисливі вигадки". Патрушев зауважив, що "самі українці, вже зокрема офіційні особи, заявляють, що жодної загрози немає".

Росія не стягнула б таку величезну кількість військ біля кордону з Україною, якщо б не мала наміру їх використати, заявила 30 січня посол Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Юрій Корогодський, Автор новин
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