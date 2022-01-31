У Мінську люди по 4-6 годин чекають на прийом у поліклініках.

З ранку 31 січня у білоруських поліклініках великі черги до лікарів. Люди по 4-6 годин чекають на прийом лікаря. МОЗ країни повідомляє про зростання захворюваності на COVID-19.

Фото: nashaniva.com

"У Білорусі спостерігається зростання захворюваності на гострі респіраторні та коронавірусні інфекції. Наразі більшість пацієнтів хворіють вдома, у зв’язку з чим, як очікується, зросло навантаження на амбулаторно-поліклінічні та педіатричні послуги", – йдеться у повідомленні міністерства.

Представники МОЗ запевняють, що ситуація під контролем, і система охорони здоров’я готова до такого навантаження.

За останні два дні білоруське МОЗ оприлюднило рекордні дані щодо кількості хворих на коронавірус. 30 січня було офіційно зафіксовано 2387 випадків захворювання. Багато експертів вважають ці дані заниженими.

Білоруські телеграм-канали повідомляють про значне зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію у школах, серед лікарів та серед дітей. За їхніми даними, в деяких класах лише від 2 до 10 учнів (при нормальній кількості 25 учнів), а у клініках Мінська багато дітей з коронавірусною інфекцією.

"Катастрофа в клініках. Велетенські черги по чотири-шість годин, сотні людей у коридорах. Омікрон та ігнорування маскового режиму дали результат – у білоруських клініках неймовірна кількість людей із симптомами намагається потрапити до терапевтів. Офіційна статистика б'є рекорди", – пише "Наша нива".

Фото: nashaniva.com

Фото: nashaniva.com

Фото: nashaniva.com

У Росії станом на ранок 31 січня зафіксовано новий рекорд за кількістю підтверджених випадків зараження COVID-19 за добу – 124 070 осіб. За офіційними даними, за добу помер 621 пацієнт.

Число госпіталізацій через коронавірус у Росії за добу перевищило 9 тис осіб.

З початку пандемії загальна кількість хворих на коронавірус у Російській Федерації наблизилася до 12 млн осіб. У 331 349 померлих був підтверджений ковід.

Як повідомляли, в Україні штам коронавірусу омікрон виявили вже у 20 областях України. За останні три тижні добова захворюваність зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі.