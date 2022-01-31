У неділю в Україні підтвердили 22 тис. випадків ковіду, з них майже 3 тис. – на Львівщині

У неділю, 30 січня, в Україні підтвердили 22 026 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема ковід виявили у 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 2 322 особи. Одужали 4 346 людини, 48 пацієнтів померли.

За добу 30 січня найбільше нових хворих на ковід виявили на Львівщині, Хмельниччині, Житомирщині, Одещині та Сумщині.

Статистика добової захворюваності у регіонах:

м. Київ – 1026;

Вінницька область – 1070;

Волинська область – 420;

Дніпропетровська область – 781;

Донецька область – 584;

Житомирська область – 1576;

Закарпатська область – 684;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 1006;

Київська область – 591;

Кіровоградська область – 233;

Луганська область – 130;

Львівська область – 2934;

Миколаївська область – 537;

Одеська область – 1412;

Полтавська область – 291;

Рівненська область – 823;

Сумська область – 1331;

Тернопільська область – 1124;

Харківська область – 1294;

Херсонська область – 452;

Хмельницька область – 2092;

Черкаська область – 432;

Чернівецька область – 870;

Чернігівська область – 191.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 064 495 людей, одужали від коронавірусу 3 622 745 осіб, від ускладнень ковіду померли 100 203 українців.

У вихідні ковідна статистика традиційно повзе донизу. Так, останнього робочого дня минулого тижня виявили рекордні 37,3 тис. випадків COVID-19. У суботу, 29 січня, в Україні підтвердили 24,5 тис. ковіду.