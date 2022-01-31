У неділю в Україні підтвердили 22 тис. випадків ковіду, з них майже 3 тис. – на Львівщині

У неділю, 30 січня, в Україні підтвердили 22 026 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема ковід виявили у 2 865 дітей і 337 медпрацівників.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 2 322 особи. Одужали 4 346 людини, 48 пацієнтів померли.
За добу 30 січня найбільше нових хворих на ковід виявили на Львівщині, Хмельниччині, Житомирщині, Одещині та Сумщині.
Статистика добової захворюваності у регіонах:
- м. Київ – 1026;
- Вінницька область – 1070;
- Волинська область – 420;
- Дніпропетровська область – 781;
- Донецька область – 584;
- Житомирська область – 1576;
- Закарпатська область – 684;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 1006;
- Київська область – 591;
- Кіровоградська область – 233;
- Луганська область – 130;
- Львівська область – 2934;
- Миколаївська область – 537;
- Одеська область – 1412;
- Полтавська область – 291;
- Рівненська область – 823;
- Сумська область – 1331;
- Тернопільська область – 1124;
- Харківська область – 1294;
- Херсонська область – 452;
- Хмельницька область – 2092;
- Черкаська область – 432;
- Чернівецька область – 870;
- Чернігівська область – 191.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 064 495 людей, одужали від коронавірусу 3 622 745 осіб, від ускладнень ковіду померли 100 203 українців.
У вихідні ковідна статистика традиційно повзе донизу. Так, останнього робочого дня минулого тижня виявили рекордні 37,3 тис. випадків COVID-19. У суботу, 29 січня, в Україні підтвердили 24,5 тис. ковіду.