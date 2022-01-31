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У неділю в Україні підтвердили 22 тис. випадків ковіду, з них майже 3 тис. – на Львівщині

У вихідні ковідна статистика традиційно повзе донизу. 

У неділю в Україні підтвердили 22 тис. випадків ковіду, з них майже 3 тис. – на Львівщині
Фото: Биокор

У неділю, 30 січня, в Україні підтвердили 22 026 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема ковід виявили у 2 865 дітей і 337 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 2 322 особи. Одужали 4 346 людини, 48 пацієнтів померли.

За добу 30 січня найбільше нових хворих на ковід виявили на Львівщині, Хмельниччині, Житомирщині, Одещині та Сумщині.

Статистика добової захворюваності у регіонах:

  • м. Київ – 1026;
  • Вінницька область – 1070;
  • Волинська область – 420;
  • Дніпропетровська область – 781;
  • Донецька область – 584; 
  • Житомирська область – 1576;
  • Закарпатська область – 684;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 1006;
  • Київська область – 591;
  • Кіровоградська область – 233;
  • Луганська область – 130;
  • Львівська область – 2934;
  • Миколаївська область – 537;
  • Одеська область – 1412;
  • Полтавська область – 291;
  • Рівненська область – 823;
  • Сумська область – 1331;
  • Тернопільська область – 1124;
  • Харківська область – 1294;
  • Херсонська область – 452;
  • Хмельницька область – 2092;
  • Черкаська область – 432;
  • Чернівецька область – 870;
  • Чернігівська область – 191.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 064 495 людей, одужали від коронавірусу 3 622 745 осіб, від ускладнень ковіду померли 100 203 українців.

У вихідні ковідна статистика традиційно повзе донизу. Так, останнього робочого дня минулого тижня виявили рекордні 37,3 тис. випадків COVID-19. У суботу, 29 січня, в Україні підтвердили 24,5 тис. ковіду.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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