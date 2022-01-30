Німеччина посилила правила в'їзду з України через коронавірус

Обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

З неділі, 30 січня, Україна оголошена в Німеччині зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом.

Про це повідоммляється на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI), передає Deutsche Welle.

Зазначається, що люди, які в'їжджають на територію ФРН, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Перед в'їздом до Німеччини також необхідно зареєструватись на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років мають перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус.

Обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких віднесено Україну.

Зонами високого епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни і регіони, де загроза зараження коронавірусом є особливо високою. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою. Окрім України з 30 січня до списку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

Нагадаємо, Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для Німеччини з 10 жовтня 2021 року. Зі списку країн її виключили 9 січня 2022 року. Для повністю вакцинованих українців діяли загальні правила в’їзду, водночас невакциновані громадяни могли в’їхати до ФРН лише за нагальної потреби, а також із негативним тестом або довідкою про одужання.