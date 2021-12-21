Німеччина посилює карантинні обмеження через "омікрон"

"Клуби та дискотеки залишаться закритими, також будуть скасовані міжрегіональні заходи".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про посилення карантинних заходів в країні з 28 грудня у світлі боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Клуби та дискотеки залишаться закритими, також будуть скасовані міжрегіональні заходи", - сказав він журналістам у вівторок за підсумками наради з головами федеральних земель ФРН, зазначивши, що це правило стосується зокрема футболу.

За його словами, новий варіант коронавірусу "омікрон" "більш заразний і поширюється швидше".

"До цього ми маємо готуватися вже зараз", - сказав Шольц.

Разом із цим вирішено запровадити обмеження на прийом гостей та проведення домашніх свят – в одному приміщенні дозволено збиратися максимум у складі 10 осіб, дітей до 14 років це правило не стосується.

Також у Німеччині цього року буде заборонено продаж піротехніки.

Нагадаємо, 17 грудня Швейцарія оголосила про наміри посилити карантинні заходи через ситуацію с поширенням коронавірусу.