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Швейцарія оголосила про посилення карантинних обмежень

Нові заходи діятимуть до 24 січня 2022 року.

Швейцарія оголосила про посилення карантинних обмежень
Фото: EPA/UPG

Швейцарія оголосила про наміри посилити карантинні заходи через ситуацію с поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

З наступного понеділка уряд Швейцарії поширить вимогу надавати докази COVID-вакцинації або одужання від хвороби на багато закритих закладів, зокрема, на ресторани.

У таких місцях, як дискотеки та бари, де носять маски рідше, відвідувачі повинні будуть показати негативний результат тесту.

Нові заходи, які діятимуть до 24 січня, також вимагатимуть від людей працювати вдома та обмежувати приватні зібрання до 10 осіб, якщо хтось із присутніх не був вакцинований чи одужав від Covid.

Уряд Швейцарії також заявив, що замовляє по 7 мільйонів доз у Moderna, Pfizer і BioNTech на другу половину наступного року, щоб збільшити свої запаси до 34 мільйонів доз.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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