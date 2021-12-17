Виробник безпілотників DJI потрапив під санкції США

Міністерство фінансів США у четвер, 16 грудня, ввело санкцій проти восьми технологічних компаній з Китаю. До санкційного списку потрапив, зокрема, виробник безпілотників DJI - компанія SZ DJI Technology Co., Ltd.
Про це повідомляється на сайті американського мінфіну.
DJI разом з іншими компаніями покарали за "підтримку біометричного спостереження та відстеження етнічних і релігійних меншин у Китаї, зокрема переважно мусульманської уйгурської меншини в Сіньцзяні".
Санкції передбачають заборону на торгівлю цінними паперами, пов'язаними з цими компаніями.
Крім DJI, до санкційного списку потрапили:
- Cloudwalk Technology Co., Ltd. (розробник програмного забезпечення для розпізнавання облич)
- Dawning Information Industry Co., Ltd. (Sugon, виробник суперкомп'ютерів)
- Leon Technology Company Limited (розробник програмного забезпечення та рішень в галузі телекомунікацій)
- Megvii Technology Limited (розробник програмного забезпечення для розпізнавання облич та машинного навчання)
- Netposa Technologies Limited (розробник систем відеонагляду)
- Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd. (розробник програмного забезпечення для відстежування забороненого контенту на смартфонах)
- Yitu Limited (розробник програмного забезпечення для розпізнавання облич)
Нагадаємо, що на початку грудня США оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади-2022 в Пекіні через утиск уйгурів в Китаї.