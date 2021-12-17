Виробник безпілотників DJI потрапив під санкції США

Компанію підозрюють в причетності до утиску уйгурів.

Міністерство фінансів США у четвер, 16 грудня, ввело санкцій проти восьми технологічних компаній з Китаю. До санкційного списку потрапив, зокрема, виробник безпілотників DJI - компанія SZ DJI Technology Co., Ltd.

Про це повідомляється на сайті американського мінфіну.

DJI разом з іншими компаніями покарали за "підтримку біометричного спостереження та відстеження етнічних і релігійних меншин у Китаї, зокрема переважно мусульманської уйгурської меншини в Сіньцзяні".

Санкції передбачають заборону на торгівлю цінними паперами, пов'язаними з цими компаніями.

Крім DJI, до санкційного списку потрапили:

Cloudwalk Technology Co., Ltd. (розробник програмного забезпечення для розпізнавання облич)

Dawning Information Industry Co., Ltd. (Sugon, виробник суперкомп'ютерів)

Leon Technology Company Limited (розробник програмного забезпечення та рішень в галузі телекомунікацій)

Megvii Technology Limited (розробник програмного забезпечення для розпізнавання облич та машинного навчання)

Netposa Technologies Limited (розробник систем відеонагляду)

Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd. (розробник програмного забезпечення для відстежування забороненого контенту на смартфонах)

Yitu Limited (розробник програмного забезпечення для розпізнавання облич)

Нагадаємо, що на початку грудня США оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади-2022 в Пекіні через утиск уйгурів в Китаї.