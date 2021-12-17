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Виробник безпілотників DJI потрапив під санкції США

Компанію підозрюють в причетності до утиску уйгурів.

Виробник безпілотників DJI потрапив під санкції США
Фото: wikipedia.org

Міністерство фінансів США у четвер, 16 грудня, ввело санкцій проти восьми технологічних компаній з Китаю. До санкційного списку потрапив, зокрема, виробник безпілотників DJI - компанія SZ DJI Technology Co., Ltd.

Про це повідомляється на сайті американського мінфіну.

DJI разом з іншими компаніями покарали за "підтримку біометричного спостереження та відстеження етнічних і релігійних меншин у Китаї, зокрема переважно мусульманської уйгурської меншини в Сіньцзяні".

Санкції передбачають заборону на торгівлю цінними паперами, пов'язаними з цими компаніями.

Крім DJI, до санкційного списку потрапили:

  • Cloudwalk Technology Co., Ltd. (розробник програмного забезпечення для розпізнавання облич)
  • Dawning Information Industry Co., Ltd. (Sugon, виробник суперкомп'ютерів)
  • Leon Technology Company Limited (розробник програмного забезпечення та рішень в галузі телекомунікацій)
  • Megvii Technology Limited (розробник програмного забезпечення для розпізнавання облич та машинного навчання)
  • Netposa Technologies Limited (розробник систем відеонагляду)
  • Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd. (розробник програмного забезпечення для відстежування забороненого контенту на смартфонах)
  • Yitu Limited (розробник програмного забезпечення для розпізнавання облич)

Нагадаємо, що на початку грудня США оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади-2022 в Пекіні через утиск уйгурів в Китаї.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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