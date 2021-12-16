Україна отримає $350 млн від Світового банку та $150 млн на боротьбу з ковідом

Уряд очікує, що за підсумками цього року іноземні інвестиції становитимуть 6,5 млрд доларів.

Україна найближчим часом отримає 350 мільйонів доларів від Світового банку, а також 150 мільйонів на боротьбу з коронавірусом. Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".

"Ще ми отримаємо зараз, це нова інформація, 350 мільйонів доларів від Світового банку та плюс 150 мільйонів на боротьбу з COVID", - сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що Україна наступного року очікує на зростання інвестицій, а за підсумками цього року уряд очікує, що іноземні інвестиції становитимуть 6,5 млрд доларів.

Нагадаємо, що у червні уряд та Світовий банк уклали угоду на 350 млн доларів в рамках проєкту "Перша позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці гроші будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії коронавірусу, соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій.

13 вересня Україна та Міжнародний банк реконструкції і розвитку (входить до групи Світового банку), підписали дві кредитні угоди на загальну суму 411 млн доларів.