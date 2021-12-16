В Брюсселі Україні не назвали термін вступу до НАТО, - Кулеба

Дискусія з цього питання "має відбуватися і відбуватиметься" між Україною та Альянсом.

Українська сторона на переговорах з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі запитувала про терміни вступу до НАТО, але їй не відповіли.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого включення у фейсбуці.

"Там теж все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно, рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали… хоча ми запитували", - сказав він.

При цьому Кулеба запевнив, що було підтверджено, що дискусія про вступ України до НАТО "має відбуватися і відбуватиметься" між Україною та Альянсом.

"Це - власне відповідь на всі російські закиди і їхні всі ці вимоги абсурдні, які вони зараз висувають. Вкотре ми переконалися, що генеральний секретар НАТО займає дуже принципову позицію з цього питання", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. Йдеться про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року.

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова Володимира Путіна, який вимагає від України письмових гарантій, таких як, наприклад, превентивна відмова від членства в НАТО, в обмін на гарантований відхід російських військ від українських кордонів. Він нагадав, що Україна вже отримувала від Росії гарантії безпеки, які та порушила.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову почала говорити про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішні президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни.

7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.