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Зеленський: "У разі повномасштабної ескалації будуть мільйони жертв"

"НАТО не повинно нам нічого, НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинно всім своїм країнам". 

Зеленський: "У разі повномасштабної ескалації будуть мільйони жертв"
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що саме Росія своїми агресивними діями підштовхнула Україну до НАТО. 

Про це він заявив на спільному брифінгу із генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом

Глава держави також наголосив, що Україна має потужну армію, але вона значно менша кількісно, ніж армія країни-агресора. 

"Впевнені в захисті нашої держави... Ми точно розуміємо, якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість – тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Тому ми цього не хочемо", – зазначив він.

Спроби залякування з боку Росії України і ЄС, додав президент, виглядають провокаційно і небезпечно.

"НАТО не повинно нам нічого, НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинно всім своїм країнам. Тому що НАТО зберігає саме членів НАТО, а сьогодні форпост такий, що це Україна. Україна, яка не є членом НАТО", – додав він. 

Столтенберг на брифінгу зауважив, що на наступному саміті НАТО в Мадриді Альянс затвердить нову стратегічну концепцію з урахуванням агресивних дій Росії.

"Ми називаємо Росію стратегічним партнером, але ми бачимо РФ агресивною, яка захоплює країни, ці зміни повинні бути відображені в новій стратегічний концепції".

У новій концепції зробимов висновок, що НАТО потрібно близько працювати з партнерами, такими як Україна. 

Нагадаємо, Зеленський зустрівся із Столтенбергом у Брюсселі на полях саміту Східного партнерства. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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