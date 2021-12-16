Словенія підписала декларацію про європейську перспективу України

Фото: president.gov.ua Зеленський і Янез Янша

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у середу, 15 грудня, підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої України.

Про це повідомив Офіс президента.

Словаччина стала сьомою державою, з якою підписано подібний документ. Раніше це зробили Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина і Хорватія.

Документ визначає пріоритетні напрями співпраці з Республікою Словенія у межах стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

В рамках поїздки до Брюсселю на саміт Східного партнерства Зеленський провів також зустрічі з новим канцлером Австрії Карлом Нехаммером, прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо та головою уряду Королівства Іспанія Педро Санчесом.

Під час розмови з ними президент попросив також підтримати європейську перспективу України шляхом підписання подібної декларації.

Нагадаємо, що право подати заявку на вступ до Євросоюзу гарантується кожній європейській державі згідно зі статтею 49 Договору про Європейський Союз. Умови вступу є предметом угоди між державами-членами і державою-заявником. Вона має бути ратифікована кожним членом Євросоюзу і державою-заявником.