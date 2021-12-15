Зеленський: Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією

"Необхідне таке ж бажання – зупинити війну і з боку РФ".

Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, але потрібне таке ж бажання з російського боку зупинити війну на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Східного партнерства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна готова до будь-якого формату переговорів з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу (ситуації на Донбасі – ред.). Ми про це говоримо відкрито і вже не вперше. Необхідне таке ж бажання – зупинити війну і з боку РФ", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 1 грудня під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії. При цьому Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі та неодноразово закликала Україну почати переговори з представниками окупаційних адміністрацій - ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров раніше заявляв, що Україна підтримує будь-який формат мирних переговорів з Росією, якщо він принесе результат.