Запуск руху транспорту Подільсько-Воскресенським мостом у Києві відклали на 2022 рік

Запуск автомобільного руху Подільсько-Воскресенським мостовим переходом загальною протяжністю 10 км перенесено на наступний рік.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами міського голови, будівельна готовність моста становить 90%.

"Ми планували, обіцяли відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом цього року. Але відкриємо наступного. На темпах будівництва позначилася криза, яку спричинив коронавірус, були затримки матеріалів через локдауни, люди хворіли", – сказав Кличко під час презентації результатів роботи міської влади у 2021 році.

Він також нагадав, що звільнив свого профільного заступника через неефективну організацію роботи з будівництва.

За словами мера, наразі роботи на об'єкті тривають. Було внесено зміни до проєкту, який передбачає додатковий з'їзд на житловий масив Троєщина.

"Цей мостовий перехід дуже важливий для столиці, ми його добудуємо що б там не було. Я особисто контролюю це будівництво щодня", – зазначив Кличко.

Нагадаємо, в листопаді-2021 Кличко звільнив заступника голови КМДА Олександра Густєлєва через затягування робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Це один з двох мостів через Дніпро, які зараз будуються в Україні. Влітку Кличко заявив, що Подільський міст має "поїхати" до кінця року, інакше він звільнить заступника.

Запустити автомобільний рух на Подільському мосту Кличко раніше обіцяв ще у 2019 та у 2020 роках. Тоді у зриві термінів він звинувачував жителів Русанівських садів, які заважали руху будівельної техніки.