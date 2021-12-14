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Український військовий на Донбасі дістав кульове поранення

Пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Український військовий на Донбасі дістав кульове поранення
Фото: cow.org.ua

Внаслідок обстрілу позицій ЗСУ з боку російських збройних формувань на Донбасі один український військовий дістав кульове поранення.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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