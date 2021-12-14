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Рада схвалила спрощене отримання громадянства іноземцями, які захищали Україну

Це дозволить спростити порядок набуття громадянства України росіянами, які зазнали переслідувань через політичні переконання. 

Рада схвалила спрощене отримання громадянства іноземцями, які захищали Україну
Фото: Надано автором

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт щодо спрощеного набуття українського громадянства іноземцями і особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України. 

За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

У пояснювальній записці до проєкту закону №5630 йдеться, що його ухвалення дозволить спростити порядок набуття громадянства України росіянами, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства.

Документ врегульовує можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття громадянства України такими категоріями людей:

  • які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності;
  • які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України;
  • які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою України;
  • які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі, у разі якщо у поданні центрального органу виконавчої влади України на ім'я Президента України містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь в АТО і здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
  • прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес, зокрема якщо вони надавали практичну боротьбу в боротьбі з тероризмом; 
  • іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Росіяни, які брали участь в АТО, також зможуть спрощено отримати українське громадянство. Про це в кулуарах парламенту розповів нардеп "Слуги народу", учасник АТО Єгор Чернєв, передає кореспондент LB.ua.

"Що це дає? По-перше, до різних наших військових формувань входили, в тому числі громадяни Росії. За попередньою процедурою для отримання українського громадянства їм потрібно булоо або приходити до посольства РФ, або їхати до Росії, щоб відмовитися від російського гроомадянства і потім отримати українське. Ми розуміємо, до чого це могло б призвести – вони були б затримані. Відсьогодні їм не потрібно буде ані ходити до посольства, ані їхати до РФ. Достатньо підписати декларацію про відмову від громадянства", – пояснив Чернєв.

Нагадаємо, в 2014 році парламент спростив отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Тоді мова йшла саме про добровольців. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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