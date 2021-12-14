Рада схвалила спрощене отримання громадянства іноземцями, які захищали Україну

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт щодо спрощеного набуття українського громадянства іноземцями і особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності України.

За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

У пояснювальній записці до проєкту закону №5630 йдеться, що його ухвалення дозволить спростити порядок набуття громадянства України росіянами, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства.

Документ врегульовує можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття громадянства України такими категоріями людей:

які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності ;

; які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України;

які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою України;

які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі, у разі якщо у поданні центрального органу виконавчої влади України на ім'я Президента України містяться відомості, що такі особи брали безпосередню участь в АТО і здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес, зокрема якщо вони надавали практичну боротьбу в боротьбі з тероризмом;

іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Росіяни, які брали участь в АТО, також зможуть спрощено отримати українське громадянство. Про це в кулуарах парламенту розповів нардеп "Слуги народу", учасник АТО Єгор Чернєв, передає кореспондент LB.ua.

"Що це дає? По-перше, до різних наших військових формувань входили, в тому числі громадяни Росії. За попередньою процедурою для отримання українського громадянства їм потрібно булоо або приходити до посольства РФ, або їхати до Росії, щоб відмовитися від російського гроомадянства і потім отримати українське. Ми розуміємо, до чого це могло б призвести – вони були б затримані. Відсьогодні їм не потрібно буде ані ходити до посольства, ані їхати до РФ. Достатньо підписати декларацію про відмову від громадянства", – пояснив Чернєв.

Нагадаємо, в 2014 році парламент спростив отримання громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Тоді мова йшла саме про добровольців.