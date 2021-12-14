Зеленський обговорив безпекову ситуацію навколо України із прем’єром Італії

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі обговорили кроки з деескалації та мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про розмову з італійським прем’єром повідомив Володимир Зеленський.

"Провів плідну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку Італією суверенітету та територіальної цілісності України", - написав президент України у Twitter.

Як повідомляли, президент Франції Еммануель Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну.