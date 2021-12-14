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МФО Разумкова звернеться до КСУ щодо роз’яснення статті про єдине громадянство

Експікер Ради вважає неприпустимим в умовах війни прийняття закону про множинне громадянство.

МФО Разумкова звернеться до КСУ щодо роз’яснення статті про єдине громадянство
Фото: Скриншот відео

Міжфракційне обʼєдання колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова "Розумна політика" звернеться до Конституційного суду щодо роз’яснення ст. 4 закону про єдине громадянство.

Про це Разумков розповів журналістам в кулуарах Ради.

Експікер вважає неприпустимим в умовах війни прийняття закону за ініціативою президента Володимира Зеленського щодо множинного громадянства.

Для подання до КСУ необхідно зібрати щонайменше 45 підписів парламентарів. Наразі до складу МФО Разумкова входять 25 депутатів.

"Я вважаю, що інші народні депутати підтримають таку нашу ініціативу… Це питання буде турбувати всіх народних депутатів, починаючи з монобільшості. Та інших фракцій також", - зазначив Разумков.

За його словами, склад МФО "Розумна політика"  буде розширюватися.

"Сьогодні до нас долучилася народний депутат «Слуги народу» Любов Шпак», - додав Разумков.

Нагадаємо, 1 грудня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Згідно з законом "Про громадянство України", якщо українець має підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише її громадянином. Якщо іноземець отримав українське громадянство, то для України він також тільки її громадянин.

Водночас добровільне отримання українцем іншого громадянства є підставою для припинення громадянства України. Це відбувається не автоматично, а після указу президента. 

Особи з подвійним громадянством не можуть працювати на держслужбі.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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