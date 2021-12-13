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"Євросолідарність" вимагає розслідувати обставини призначення та нагородження Гогілашвілі

У партії вимагають також закрити доступ його дружині до ОП.

"Євросолідарність" вимагає розслідувати обставини призначення та нагородження Гогілашвілі
Фото: eurosolidarity.org

Політична партія "Європейська солідарність" вимагає розслідування фактів за участю звільненого заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі, які спливли після скандалу з правоохоронцями на вʼїзді до Донецької області. Про це йдеться у заяві партії, розміщеній на офіційному сайті.

Зокрема, "ЄС" вимагає від правоохоронців відповідей щодо:

  • виходу Гогілашвілі з російського громадянства;
  • заслуг для отримання ордена;
  • справжності диплому Гогілашвілі;
  • підстав, на яких він був призначений заступником міністра та використовує спецтехніку і охорону військової розвідки Міноборони;
  • обставин, за якими дружина Гогілашвілі Марія Левченко, яка працює помічником Зеленського, отримує зарплату в «Кварталі-95» тощо.

"«Європейська Солідарність» вимагає ретельного розслідування діяльності Гогілашвілі на посаді, зокрема його причетність до контрабанди та обігу наркотичних речовин. Депутати парламентської фракції «Європейська Солідарність» вже готують відповідні звернення до правоохоронних органів. Ми вимагаємо відкритого розслідування та покараннях усіх причетних до усіх виявлених злочинів", - йдеться у заяві.

Також "ЄС" вимагає позбавити Марію Левченко доступу до Офісу Президента та надати публічні пояснення щодо фотографії, де вона вклоняється зірці із зображенням Путіна.

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