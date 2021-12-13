Стефанчук щодо законопроєкту про столицю: "Не переноситься, а готується комітетом"

Голова парламенту зазначив, що комітет формує поправки, на яких будуть наполягати депутатські фракції та групи.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував стан підготовки законопроєкту про столицю, який у "Слузі народу" раніше збиралися розглянути до кінця року.

На брифінгу після засідання погоджувальної ради він повідомив, що законопроєкт "не переноситься, він готується відповдіним комітетом".

"Якраз законопроєкт про місцеві державні адміністрації, закон про столицю – це та система компромісів, про яку ми поговорили з лідерами парламентських фракцій і груп, оскільки планувалося запустити особливу процедуру, але ми вийшли на інше рішення, що просто кожна фракція у група подасть перелік пропозицій, на яких наполягати", – зазначив він.

За словами голови парламенту, завдяки цій домовленості кількість поправок вдалося зменшити в десятки разів.

"По одному десь 200 з копійками поправок, по другому – близько 150", – зазначив він.

Стефанчук пообіцяв, що закон про столицю піде в зал, коли пройде підготовку поправок у комітеті. Він підтвердив інформацію співрозмовників LB.ua, що документи хочуть розглянути в січні.

Нагадаємо, джерела LB.ua в парламенті серед причин невнесення законопроєктів про столицю і про місцеві державні адміністрації до розкладу останнього пленарного тижня року називали брак часу і голосів.

"Немає часу на законопроєкт про місцеві державні адміністрації, треба 5 годин в залі або позачергове засідання. А це нереалістично, бо у вівторок засідання буде до 17-18:30, а у четвер – до вичерпання питання локалізації. Будемо розглядати в січні", – повідомило джерело.

Інші співрозмовники видання пояснюють, що розгляд законопроєктів відкладають через брак голосів. Монобільшість не має необхідних 226 "за", а група "За майбутнє", яка часто "виручала" "Слугу народу" своєю підтримкою законопроєктів, поки не готова голосувати.

Обидва документи спочатку хотіли розглядати за спецпроцедурою – тобто тільки з пріорітетними правками. Однак згоди на це в парламентському залі не знайшлося, тож фракції і групи домовилися зняти близько 90% правок і розглядати їх за звичайними процедурами.

Член профільного комітет Віталій Безгін говорив, що щодо голосування спочатку законопроєкту про місцеві державні адміністрації, а вже потім – про столицю, була домовленість з європейськими партнерами.

Він також сказав, що в залі вистачило б голосів за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю, а щодо аналогічної процедури із законопроєктом про адміністрації "були нюанси" – одна з депутатських фракцій або груп виступила проти.

За інформацією джерел LB, саме група "За майбутнє" не давала голосів за спецпроцедуру по законопроєкту про місцеві адміністрації. Однак була домовленість, що вони будуть голосувати за обидва закони (і про столицю) в цілому.

У листопаді віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що до ухвалення законопроєкту про столицю в другому читанні парламент буде розглядати проєкт про місцеві держадміністрації.

"Ми хотіли би спочатку проголосувати 4298 – законопроєкт про місцеві державні адміністрації, який закладає фундаментальні підвалини по роботі голів місцевих державних адміністрацій, на яких буде базуватися пропозиція по закону про столицю щодо переформатування роботи голови КМДА в роботу такого схожого на префекта чиновника. А законно обраний мер буде продовжувати виконувати свої делеговані функції, зокрема реформувати якісно сферу громадського транспорту", – сказав він.

Законопроєкт про столицю – один із найбільш дискусійних – розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА. Столична влада виступає проти нього і вважає, що його ухвалення загрожує місту "управлінським хаосом".

У монобільшості натомість стверджують, що мер Києва Віталій Кличко не позбудеться своїх повноважень, а буде займатися конкретно тим, чим має займатися мер міста.

Форсувати ухвалення законопроєкту про столицю почали в жовтні. Його розглянув і рекомендував ухвалити профільний комітет. До цього документ "лежав" з 2019 року, коли його проголосували в першому читанні.