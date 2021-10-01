​Ігор Луценко: новий закон про столицю не зробить мера "англійською королевою", але загрожує управлінським хаосом

Колишній депутат Верховної Ради Ігор Луценко вважає, що новий закон про столицю не позбавить міського голову реальних повноважень, але призведе до правового і управлінського хаосу.

Про це він сказав на круглому столі в Інституті Горшеніна, коментуючи законопроєкт №2143-3 "Про місто Київ - столицю України", який парламент має розглянути в другому читанні.

"Кажуть, що цей законопроєкт для того, щоб ввести пряме президентське правління в місті Києві і посунути діючого міського голову. Мені здається, що цей документ ці цілі не здатен виконати. Посунути київського міського голову з його позицій цим законопроєктом не вдасться, я б його у цьому плані не переоцінював. Структура повноважень залишається, контроль виконавчих функцій, контроль за роботою міської ради зберігаються. Якоїсь революції, що мер стане англійською королевою, я не вбачаю", - заявив Луценко.

Водночас він підкреслив, що законопроєкт порушує принцип правової визначеності та може спричинити управлінську кризу.

"Законопроєкт про столицю містить велику кількість невизначених з точки зору права термінів, і треба ще два-три томи, щоб пояснити, що малось на увазі. Відповідно, цей закон не стане нормою права. Крім того, якщо ініціатори законопроєкту хотіли зробити щось хороше для столиці, мабуть, треба було залучати не тільки фахівців-юристів, але когось із територіальної громади. Наскільки я знаю, нікого з нинішнього складу Київської міської ради не залучали. Це дуже погано, це означає, що з точки громади буде питання по легітимності до того, що Верховна Рада утворює. Наприклад, чи хочуть кияни, щоб перейменували їх виконавчий комітет на магістрат?" - сказав Луценко.

Колишній депутат також підкреслив, що Київ і так має "шизофренічний дуалізм" у владі, коли КМДА одночасно є виконавчим органом міської ради, а цей законопроєкт "усі ці розколи між державною виконавчою вертикаллю і міським самоврядуванням поглибить".

Він також прогнозує проблеми з розподілом повноважень між міською та районними радами.

"Є велика кількість, в першу чергу, містобудівних питань - колосальне поле для корупції і конфлікту. Як міська рада буде взаємодіяти з аналогічними, але меншими органами на рівні районів? Я це слабо уявляю. Я дуже скептично ставлюся до здатності районних рад протистояти спокусам забудовницької спільноти. Коли прийдуть купувати депутатів районної ради, це буде набагато простіше зробити, ніж міських депутатів", - сказав він.

Нагадаємо, що законопроєкт №2143-3 ухвалили в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

Документом, зокрема, пропонується відновити районні ради у місті Києві як представницькі органи жителів районів Києва.

Пропонується також розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва буде вважатися головною посадовою особою територіальної громади Києва, він буде очолювати новий виконавчий орган - Київський магістрат й очолюватиме Київраду.

Голова Київської міськадміністрації, який призначається президентом, а не обирається на виборах, здійснюватиме нагляд за дотриманням законів органами місцевого самоврядування та матиме право припиняти їх рішення.