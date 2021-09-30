Крісло спікера фактично належить "Слузі народу", - Арахамія

"Якщо людина більше не "слуга народу", тоді він просто буде замінений".

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков може бути замінений, якщо у нього виникають розбіжності з монобольшістю партії, оскільки крісло спікера фактично належить "Слузі народу".

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, аналогічна доля може спіткати і членів Кабінету міністрів.

"Наразі крісло спікера фактично належить "Слузі народу". Чинний спікер був делегований туди від "Слуги народу" ... Якщо людина більше не "слуга народу", не збігаються у нього думки зі "Слугою народу", тоді він просто буде замінений, як і інші посади, наприклад, в Кабінеті міністрів", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що 20 вересня Разумков та "Слуга народу" вперше розійшлися в питанні формування порядку денного Верховної Ради. Партія влади вимагала розглянути антиолігархічний пакет законопроєктів, а Разумков, який був на самоізоляції через коронавірус, виступив проти. Зрештою документ і внесли до порядку денного, і ухвалили в другому читанні, щоправда, із правками, які суперечать одна одній.

Після цього голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко звинуватив спікера Дмитра Разумкова в некомандних діях.

Разумков заявив, що не збирається йти у відставку, проте він не виключає, що його відсторонення з посади можуть ініціювати народні депутати.

23 вересня глава фракції СН Давид Арахамія сказав журналістам, що політсила чекає на переговори зі спікером парламенту Дмитром Разумковим щодо його "подальшої долі".

На тлі інформації про можливу підготовку відставки Разумков у інтерв'ю повідомив, що не збирається бути в опозиції до президента Володимира Зеленського в разі відставки зі своєї посади.