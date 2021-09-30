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Стефанчук презентує у Трускавці "стратегічні трійки" та IT-продукт управління країною

Буде чітка, відкрита і зрозуміла система, де ніхто не сховається за іншого, говорить перший віцеспікер.

Стефанчук презентує у Трускавці "стратегічні трійки" та IT-продукт управління країною
Фото: facebook/Слуга Народу

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук презентує у Трускавці програму “стратегічних трійок", а також IT-продукт управління країною - ProjectUA. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

При цьому Стефанчук зазначив, що це єдине конкретне завдання, з яким він їде на розширене засідання фракції "Слуги народу" у Трускавець.

"Усе, що ми напрацювали на підставі “трійок”, перекладено на цифрову платформу, і відтепер кожен рівень бачитиме, яка реформа буксує, хто в цьому винен, хто не прийняв закон чи підзаконний акт. Це буде чітка, відкрита і зрозуміла система, де ніхто не сховається за іншого. Там є строки виконання і відповідальні особи", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, так звані "трійки Стефанчука" - це робочі групи, куди входять відповідний голова комітету Ради, член Кабміну і заступник глави ОПУ, їхнє завдання – написати закони під програму президента.

Також зазначимо, що виїзне засідання фракції заплановано на 2 жовтня у Трускавці. Крім зустрічі з президентом Володимиром Зеленським депутати також зустрінуться з "силовим" блоком - генеральним прокурором, очільниками МВС, НАЗК, НАБУ, ДБР тощо. Також заплановано звіт уряду у виконанні Дениса Шмигаля. Окрім нього в Трускавець їде 5-7 міністрів - охорони здоров'я, освіти, цифровізації. Серед розваг - діджей сет DJ Braun (голова фракції Давид Арахамія), а також на гала-концерті по закінченні засідання.

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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