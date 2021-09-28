Стала відома програма виїздного засідання фракції "Слуги народу", що відбудеться 2 жовтня в Трускавці. Зокрема, у нардепів запланована двогодинна зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомили джерела LB.ua.

На порядку денному - сесія з силовиками, в який візьме участь генпрокурорка Ірина Венедиктова, голова СБУ Іван Баканов, голова МВС Денис Монастирський, директор НАБУ Артем Ситник, голова НАЗК Олександр Новіков, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Сухачов.

Також заплановано звіт уряду у виконанні Дениса Шмигаля. Окрім нього в Трускавець їде 5-7 міністрів - охорони здоров'я, освіти, цифровізації, внутрішніх справ.

У розкладі є сесія під головуванням ексміністра економіки і теперішнього радника керівника ОП Андрія Єрмака Тимофія Милованова.

На засіданні також заплановані нагородження "найрезультативніших депутатів" за роботу. Одним із таких визнають голову аграрного комітету Миколу Сольського за "найдовше стояння за трибуною" під час розгляду земельних законопроєктів.

Розслабитися нардепи монобільшості зможуть під час діджей сету DJ Braun (голова фракції Давид Арахамія), а також на гала-концерті по закінченні засідання.

Нагадаємо, у липні 2019 року партія "Слуга народу" провела однотижневу "школу депутата" для своїх представників, обраних до Ради. Для проведення інтенсиву був обраний найдорожчий готель Трускавця Rixos Prykarpattya. Згідно з нещодавно опублікованим звітом, навчання "Слуг народу" в Трускавці обійшлося в 11,2 млн гривень.

Детальніше читайте в матеріалі LB.ua "Як депутатів Зеленського «робили»".

Цього разу, як заявив нардеп Микола Тищенко, депутати "Слуги народу" поїдуть на засідання з президентом частково за власні кошти. На засіданні депутатів з президентом та Кабміном будуть "секторальні секції" щодо економіки, безпеки та міжнародної політики.