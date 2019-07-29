"Потому что у нас была возможность снять".

Фото: Анна Стешенко

Перед началом занятий в "школе депутата" для кандидатов от партии "Слуга народа" лидер политсилы Дмитрий Разумков прокомментировал LB.ua выбор отеля "Риксос" - самого дорогого в Трускавце.

"Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей", - сказал Разумков.

Объясняя выбор "Риксоса", где стоимость номера начинается от 3600 грн в сутки, а не государственного пансионата с меньшим бюджетом, Разумков ответил, что "сняли то, что у нас была возможность снять".

"То, что у нас была возможность снять... Ну вы же не знаете, сколько времени у нас было, к сожалению, для подготовки этого мероприятия", - сказал лидер партии.

"Мне бы хотелось, чтобы было больше отелей, и более дорогих, и более дешевых, и разных", - добавил Разумков.

Общую стоимость обучения и пребывания в отеле политик на назвал, сославшись на то, что не отвечает за бухгалтерские расходы партии.

Напомним, в Трускавце сегодня начался недельный образовательный интенсив для кандидатов от "Слуги народа", депутаты проведут в "Риксосе" неделю с 29 июля по 4 августа. Лекции организовала Киевская школа экономики.