Луценко пообещал 31 июля принять решение о подписании подозрений судьям ОАСК

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 31 июля он вернется к работе и решит, подписывать или нет подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где на этой неделе прошли обыски.
"Приеду в среду и приму объективное решение", - сказал он Громадському.
Также Луценко не подтвердил слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что генпрокурор отказался согласовать обыски в кабинетах судей.
Луценко заявил, что Горбатюк к нему не обращался.
Напомним, что главе и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность государственных органов.
По версии следствия, глава суда Павел Вовк со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.