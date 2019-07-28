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Луценко пообещал 31 июля принять решение о подписании подозрений судьям ОАСК

Генпрокурор считает, что скандал в одном из основных судов страны может подождать.

Луценко пообещал 31 июля принять решение о подписании подозрений судьям ОАСК
Фото: Макс Требухов

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 31 июля он вернется к работе и решит, подписывать или нет подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где на этой неделе прошли обыски.

"Приеду в среду и приму объективное решение", - сказал он Громадському.

Также Луценко не подтвердил слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что генпрокурор отказался согласовать обыски в кабинетах судей.

Луценко заявил, что Горбатюк к нему не обращался.

Напомним, что главе и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность государственных органов.

По версии следствия, глава суда Павел Вовк со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

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