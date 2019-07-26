Добкина повторно вызвали на допрос в ГПУ

Народный депутат Украины Михаил Добкин вновь вызван на допрос в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в Киеве. Повестка опубликована на сайте ГПУ.

"Вам необходимо явиться 5 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская, 18, каб.211 для допроса в уголовном производстве №42015000000001067 от 29.05.2015 года", - сказано в повестке.

Как следует из судебных решений, опубликованных в Едином госреестре судебных решений, уголовное производство с таким номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева от 17 марта 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины" Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.

Напомним, 22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов всех уровней юго-востока Украины, в котором, как ожидалось, должен был принять участие Янукович. Но он на съезд не приехал. Позднее Добкин заявлял, что отговорил Януковича от участия в съезде. Позже Янукович заявлял, что его кортеж был обстрелян неизвестными.