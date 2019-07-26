"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
ГлавнаяМир

Добкина повторно вызвали на допрос в ГПУ

Депутата ждут у следователя 5 августа.

Добкина повторно вызвали на допрос в ГПУ
Фото: Макс Требухов

Народный депутат Украины Михаил Добкин вновь вызван на допрос в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры в Киеве. Повестка опубликована на сайте ГПУ.

"Вам необходимо явиться 5 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская, 18, каб.211 для допроса в уголовном производстве №42015000000001067 от 29.05.2015 года", - сказано в повестке.

Как следует из судебных решений, опубликованных в Едином госреестре судебных решений, уголовное производство с таким номером было начато Генпрокуратурой 29 мая 2015 года во исполнение постановления Печерского районного суда г.Киева от 17 марта 2015 года "по факту совершения неустановленными лицами с применением огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства бывшего Президента Украины" Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года.

Напомним, 22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов всех уровней юго-востока Украины, в котором, как ожидалось, должен был принять участие Янукович. Но он на съезд не приехал. Позднее Добкин заявлял, что отговорил Януковича от участия в съезде. Позже Янукович заявлял, что его кортеж был обстрелян неизвестными.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также