Британия оштрафовала Russia Today за ложь об Украине, отравлении Скрипалей и конфликте в Сирии

Британский медиарегулятор оштрафовал российский пропагандистский телеканал RT (Russia Today) на 200 тыс. фунтов стерлингов ($248740) за нарушение принципов объективности при освещении инцидента с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, боевых действий на востоке Украины и конфликта в Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

“Ofcom наложил штраф в £200.000 на АНО ТВ-Новости в отношении его службы RT за несоблюдение наших вещательных норм”, - сообщил регулятор.

RT назвал решение регулятора возмутительным.

"Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT", - говорится в сообщении на сайте RT.

При этом пропагандисты возмужены, что сумма штрафа "значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию".

"В то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности", - отмечатся в заявлении RT.

Напомним, в начале июля RT, а также пропагандистскому агентству Sputnik, запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".