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Механик российского танкера рассказал о действиях СБУ при обыске

"Украинские силовики вели себя корректно и не грубили, а также не применяли силу в отношении экипажа.

Механик российского танкера рассказал о действиях СБУ при обыске

Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил Службой безопасности Украины, Сергей Карпов рассказал о действиях сотрудников СБУ во время обыска на судне.

Его слова цитируют российские СМИ.

Карпов рассказал, что украинские силовики "вели себя корректно и не грубили", а также не применяли силу в отношении экипажа. К россиянам украинцы обращались на русском языке.

По словам Карпова, сотрудники СБУ "задавали стандартные вопросы, а после беседы никому не предъявили претензий." Кроме того, перемещение моряков никто не ограничивал.

"Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели - все серьезно... Нормально себя вели, напряжения никакого не было", - добавил Карпов.

Напомним, 25 июля СБУ и военная прокуратура задержали российский танкер, который 25 ноября 2018 года блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. После обысков и допроса экипажа всех моряков отпустили. С территории Украины они отправились в Молдову, а оттуда - в Россию. Танкер был признан вещественным доказательством и остается задержанным.

В ноябре прошлого года Россия захватила вместе с моряками украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые пытались пройти из Черного в Азовское море, но не были пропущены через Керченский пролив. При этом россияне обстреляли украинские суда, ранив шестерых моряков. После этого украинцев начали арестовывать. Они до сих пор находятся в московском СИЗО.

Перед попыткой прохода через пролив Украина сообщила российским портам об этом намерении, согласно договору о совместном пользовании Азовским морем и проливом. Несмотря на это, утром российские корабли совершили провокационные действия против украинских кораблей, в том числе протаранив буксир "Яны Капу".

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