Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе.
Об этом сообщает финское издание Yle.
"Российское государственное воздушное судно углубилось в территорию Финляндии максимально на один километр и находилось внутри финских границ в общей сложности около двух минут", - говорится в сообщении.
Пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших самолетом. По этой причине предъявление обвинения не представляется возможным.
Ранее сообщалось, что 15 июля истребители ВВС Финляндии были подняты в воздух из-за появления трех российских самолетов над Балтийским морем.Тогда воздушное пространство Финляндии нарушено не было.