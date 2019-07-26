Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Самолет находился на финской территории в течение двух минут.

Пограничное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства Финляндии российским самолетом на прошлой неделе.

Об этом сообщает финское издание Yle.

"Российское государственное воздушное судно углубилось в территорию Финляндии максимально на один километр и находилось внутри финских границ в общей сложности около двух минут", - говорится в сообщении.

Пограничникам не удалось установить личность летчиков, управлявших самолетом. По этой причине предъявление обвинения не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что 15 июля истребители ВВС Финляндии были подняты в воздух из-за появления трех российских самолетов над Балтийским морем.Тогда воздушное пространство Финляндии нарушено не было.