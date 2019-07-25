Facebook удалил более 1800 страниц и аккаунтов из Украины, России и других стран за недостоверную информацию

Cоциальная сеть Facebook удалила 4 сети аккаунтов в Украине, России, Тайване и Гондурасе, которые распространяли политическую и недостоверную информацию. Об этои сообщил глава кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, пишет Reuters.

В случае одной из сетей было заблокировано 18 аккаунтов, 9 страниц и 3 группы, у которых в сумме было около 80 тыс. подписчиков. Информация в этой сети фокусировалась на публичных обсуждениях в Украине, при этом сама сеть находилась в России.

Он сообщил, что команда кибербезопасности социальной сети ведет расследования по нарушениям, которые в компании называют "скоординированные недостоверное поступки" - когда один или несколько человек ведут аккаунты, с целью обмана по поводу источника информации, которую они распространяют.

"Группа может хотеть, что бы мнение (месседж) которое они распространяют, выглядело как внутреннее мнение из страны, когда по факту это мнение распространяется из-за границы, либо группа может хотеть показать, что это независимое мнение, когда на деле оно ассоциируется с государством либо с конкретным кандидатом", - отметил Глейхер.

Сети работали отдельно друг от друга и были расположены в Украине в Луганской области, России, Тайланде и Гондурасе. В отношении Украины информация этих сетей касалась украинской политики, отношений между Украиной и Россией, а также критикой украинского государства. В то же врем Глейхер отметил, что из-за недостаточного количества улик, компания не может определить, кто конкретно стоял за этой сетью.

В случае с другой сетью было удалено 83 аккаунта, 2 страницы, 29 групп и 5 Instagram аккаунтов, расположенных на территории Луганской области и России. При этом Глейхер не уточнил, находилась ли сеть на контролируемой или неподконтрольной территории Луганской области.

"Основной целью этой сети были публичные обсуждения в Украине. Эта сеть использовалась для того, что бы изобличить военных в Украине. Руководители сети создали группы, которые казались настоящими сообществами военных и они работали над тем, чтобы переводить людей из Facebook на свои сайты", - отметил он.

Всего в четырех сетях было 294 аккаунта и 1509 страниц.

Напомним, после скандала с российским вмешательством в выборы президента США в 2016 году Facebook прошел через ряд слушаний и консультаций, результатом которых стало решение о мониторинге политической рекламы в соцсети. Начиная с февраля 2019 года соцсеть запретила заказывать политическую рекламу из-за пределов страны, которой касается объявление, а также упростила доступ к информации о заказчиках рекламы: теперь в отношении каждого объявления можно узнать имя заказчика и перечень страниц, для которых готовились объявления.