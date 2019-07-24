Власти США оштрафовали Facebook на $5 млрд

Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала Facebook на $5 млрд из-за скандала с компанией Cambridge Analytica, которая незаконно собрала данные 87 млн пользователей соцсети.

Об этом пишет The Verge.

Решение о штрафе, который составляет около 9% выручки и 23% чистой прибыли Facebook за 2018 год, было объявлено в среду, 24 июля.

FTC пришла к выводу, что Facebook нарушила закон, не защитив данные от третьих лиц; используя телефонные номера пользователей для рассылки рекламы; используя технологии распознавания лиц без согласия самих пользователей.

Для того, чтобы обвинения были сняты, Facebook согласилась уплатить $5 млрд (второй по величине штраф, наложенный когда-либо FTC) и ввести ряд ограничений на свой бизнес. Например, Facebook должен будет проводить проверку на конфиденциальность каждого нового продукта или услуги; эти обзоры будут ежеквартально подаваться гендиректору Facebook и стороннему эксперту.

Если проверки на конфиденциальность будут провалены, Марк Цукерберг может быть привлечен к личной ответственности, в том числе уголовной.

"Сделка потребует фундаментального изменения в подходе к нашей работе. Она возложит дополнительную ответственность на людей, создающих наши продукты на всех уровнях компании. Это станет гораздо более резким поворотом в сторону конфиденциальности, чем раньше", - говорится в блоге Facebook в среду утром.

Facebook также должна выплатить 100 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам за сокрытие утечки от инвесторов.