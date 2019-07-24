НАБУ проводит обыск в киевском офисе "Богдан Моторс"

В корпорации отметили, что речь идет о реструктуризации кредита, которая была открытой.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в офисе "Богдан Моторс" на Рыбальском полуострове в Киеве.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка", - сказал он.

Другой источник сообщил, что обыски проходят также и в банке.

В корпорации "Богдан Моторс" агентству подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе компании и в очередной раз назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.

В корпорации отметили, что речь идет о реструктуризации кредита, которая была открытой.

"Мы неоднократно открыто говорили о том, что кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу", - рассказал пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля

В "Богдан Моторс" также заявили, что постоянные обыски ставят под угрозу выполнение корпорацией выигранных на конкурсах контрактов по поставкам автобусов и троллейбусов муниципалитетам, которые закупают их за кредитные средства ЕБРР.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

Напомним, ранее НАБУ изъяло документы в ходе обысков в спортивном клубе "5 элемент" и автомобильной компании "Богдан моторс". "Богдан" заявил, что считает обыски политическим давлением.

В 2018 году "Богдан Моторс" реструктуризировал задолженность в сумме 1,3 млрд гривен перед Укрэксимбанком на 13 лет.

По данным СМИ, корпорация "Богдан Моторс" контролируется бывшим заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским.