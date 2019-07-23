Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
​Гражданин Израиля Куницкий легко выиграл выборы в округе с действующими нардепами Грановским и Киршем
Юзик из "Квартала" победил на округе в Кривом Роге
Юзик из "Квартала" победил на округе в Кривом Роге
Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" в Николаевской области
Экс-регионалка Бондаренко проиграла выборы кандидату от "Слуги народа" в Николаевской области
Усе буде “Слуга”
Усе буде “Слуга”
Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка
Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
За Савченко проголосовали восемь человек
За Савченко проголосовали восемь человек
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать с России 1,1 млрд долларов за утерянные крымские активы

Банк получил исполнительный лист на взыскание.

Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать с России 1,1 млрд долларов за утерянные крымские активы
Фото: Андрей Степаненко

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение и выдал исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации в 1,1 млрд долларов в пользу "Ощадбанка". Соответствующее решение суда от 17 июля 2019 года опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.

Кроме того, суд разрешил взыскать с России проценты с суммы, рассчитанные по средней полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США, плюс 2% с ежегодной капитализацией.

Напомним, в ноября 2018 года арбитражный трибунал в Париже разрешил взыскание с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных "Ощадбанку" вследствие аннексии Крыма. Сумма возмещения включает проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. В Ощадбанке заявили, что банк прибегнет ко всем возможным действиям для исполнения решения и взыскания денежных средств с Российской Федерации по всему миру.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также