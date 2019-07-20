Украинский траулер "Иван Голубец" загорелся у берегов Африки

Сильный пожар вспыхнул на украинском океаническом траулере "Иван Голубец", который сейчас находится в районе Западной Африки у берегов Мавритании.

Об этом пишет одесское издание "Думская" со ссылкой на членов экипажа.

В результате происшествия пропал один моряк - моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно.

Последний раз АИС судна зафиксировала его местоположение возле порта Наудибу, что на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад.

"Иван Голубец" - одно из четырех океанских судов, которые принадлежат Украине. Они исторически добывали рыбу в районе Новой Зеландии. Это также "Алексей Слободчиков", "Профессор Михаил Александров" и "Капитан Русак".

В начале 2010-х годов "Капитан Русак" перевели в район Мавритании, а три года назад стало известно, что "Иван Голубец" тоже изменит акваторию. Сейчас этот траулер ходит под грузинским флагом, но находится в собственности государства.