Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Мэры-сепаратисты, менеджеры Ахметова и члены партии Коломойского: кандидаты по мажоритарке от Южной и Восточной Украины
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Гройсман заявил, что Порошенко и Медведчук "общаются по вечерам"
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Сергей Шефир: "Пока вы не поймете нас как людей, вам не будет ясна наша мотивация"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Омелян назвал указ Зеленского о ремонте дорог "цирком на госуровне"
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Сергей Шефир: «Вам не кажется, что большинство политиков, над которыми мы издевались, издеваются над народом?»
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
Александр Турчинов: «Доминирует запрос на чудеса. А я не чудотворец»
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Украинский траулер "Иван Голубец" загорелся у берегов Африки

В результате происшествия пропал моряк-моторист.

Украинский траулер "Иван Голубец" загорелся у берегов Африки
Фото: dumskaya.net

Сильный пожар вспыхнул на украинском океаническом траулере "Иван Голубец", который сейчас находится в районе Западной Африки у берегов Мавритании.

Об этом пишет одесское издание "Думская" со ссылкой на членов экипажа.

В результате происшествия пропал один моряк - моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно.

Последний раз АИС судна зафиксировала его местоположение возле порта Наудибу, что на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад.

"Иван Голубец" - одно из четырех океанских судов, которые принадлежат Украине. Они исторически добывали рыбу в районе Новой Зеландии. Это также "Алексей Слободчиков", "Профессор Михаил Александров" и "Капитан Русак".

В начале 2010-х годов "Капитан Русак" перевели в район Мавритании, а три года назад стало известно, что "Иван Голубец" тоже изменит акваторию. Сейчас этот траулер ходит под грузинским флагом, но находится в собственности государства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также