Фирма Коломойского выставила на продажу акции "Проминвестбанка"

Пакет акций "Проминвестбанка" (Киев) в размере 99,7726% выставлен на аукцион на бирже ПФТС. Об этом сообщается на сайте фондовой биржи, передает БизнесЦензор.

"28 августа 2019 года на АО "Фондовая биржа ПФТС" состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На аукцион выставлены 5 млрд акций ПАО "Проминвестбанк" (99,7726% уставного капитала)", – сказано в сообщении ПФТС.

Стартовая цена пакета – 532,1 млн грн. На сайте биржи уточняется, что выставленный на продажу пакет акций был взыскан.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева определил взыскать акции ПАО "Проминвестбанк" в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

В июне этого года Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь дочернего "Проминвенвестбанка". ВЭБ обвинил украинские власти в нарушении положений межправительственного соглашения 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией. Ранее ВЭБ безуспешно пытался продать украинскую "дочку", которая попала под украинские санкции в марте 2017 года.

Верховный суд решением от 25 января 2019 года отклонил апелляционные жалобы на определение Апелляционного суда Киева от 25 сентября 2018 года, которым суд признал и разрешил выполнить решение Гаагского арбитража.

ПАО "Проминвестбанк" основан в 1992 году. У российского "ВЭБа" – 99,7% его акций. Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года "Сбербанк" с общими активами 65,07 млрд грн занимал 7 место, "Проминвестбанк" с общими активами 47,2 млрд грн – 10 место среди 77 банков.