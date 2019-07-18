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В Европарламенте сформировалось консолидированное ядро в поддержку территориальной целостности Украины, - Порошенко

ЕП намерен и дальше усиливать ограничительные меры против России и лиц, ответственных за задержание, осуждение и нарушения прав политических заключенных, говорит экс-президент.

В Европарламенте сформировалось консолидированное ядро в поддержку территориальной целостности Украины, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко благодарен депутатам Европарламента за четкий призыв к российским властям безотлагательно и безусловно освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированных ею территорий Украины, включая 24 украинских моряков. Об этом он заявил после принятия резолюции Европаралмента.

При это Порошенкор акцентировал внимание на том, что в тексте резолюции закреплен поименный список из 130 украинских политических заключенных.

"Присоединяюсь к требованию к российским властям обнародовать полный список украинских граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, и предоставить беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины для представителей международных неправительственных организаций, занимающихся правами человека. Поддерживаю инициативу о начале Европейским Союзом механизма постоянного мониторинга за политически мотивированными судебными процессами в России и временно оккупированном Крыму, а также направления независимых врачей к украинским политическим заключенным, чтобы получить объективную картину состояния их здоровья", - отметил Порошенко.

Он также поддержал позицию Европарламента о необходимости не только сохранять существующий режим санкций в отношении Российской Федерации за нарушение территориальной целостности и агрессию против Украины до полного выполнения Минских договоренностей, но и дальше усиливать ограничительные меры против России и лиц, ответственных за задержание, осуждение и нарушения прав политических заключенных.

"Благодарен за четкое осуждение Европарламентом акта агрессии России против Украины 25 ноября 2018 у Керченского пролива и требование полностью выполнить приказ международного трибунала по морскому праву и безотлагательно и безусловно освободить 24 украинских моряка и 3 корабля. Примечательно, что Европарламент отдельно признал условия освобождения украинских моряков, изложенные в российских дипломатических нотах 25 июня 2019, противоречащими Приказу международного трибунала и направленными на ухудшение ситуации", - отметил экс-президент.

Он считает, что в Европарламенте сформировалось новое мощное и консолидированное ядро в поддержку территориальной целостности и евроинтеграционного курса Украины.

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