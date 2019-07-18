Президент Владимир Зеленский призывает иностранных бизнесменов инвестировать в Украину. Об этом он заявил в видеообращении на английском языке, опубликованном в Фейсбуке.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - заявил он.

Президент упомянул удобное географическое расположение Украины, большую территорию и красоту страны.

Президент обратился к украинцам, живущим за пределами страны с просьбой распространить видео, "чтобы заграничный бизнес не сомневался в привлекательности Украины для инвестиций".

Зеленский также сообщил, что с предложениями уже можно обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Арахамии.

Напомним, в июне Зеленский обещал привлечь иностранных инвесторов для восстановления и развития Донбасса.