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Зеленский записал англоязычное видеообращение к инвесторам

Глава государства пообещал способствовать развитию бизнеса

Зеленский записал англоязычное видеообращение к инвесторам
Фото: Скриншот видео

Президент Владимир Зеленский призывает иностранных бизнесменов инвестировать в Украину. Об этом он заявил в видеообращении на английском языке, опубликованном в Фейсбуке.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - заявил он.

Президент упомянул удобное географическое расположение Украины, большую территорию и красоту страны.

Президент обратился к украинцам, живущим за пределами страны с просьбой распространить видео, "чтобы заграничный бизнес не сомневался в привлекательности Украины для инвестиций".

Зеленский также сообщил, что с предложениями уже можно обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Арахамии.

Напомним, в июне Зеленский обещал привлечь иностранных инвесторов для восстановления и развития Донбасса.

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