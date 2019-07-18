Кремль: возможность встречи Зеленского и Путина пока не обсуждается

"Пока об этом речи не идет. Важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы".

Пресс-секретарь президента России заявил, что возможность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не обсуждается.

"Пока об этом речи не идет. Пока важно дождаться, когда в Украине пройдут выборы и без налета предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - цитирует Дмитрия Пескова агентство ТАСС.

Песков также добавил, что первым шагом к нормализации диалога со стороны Украины могло бы стать освобождение главы "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. "Возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков также прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что в телефонном разговоре российский лидер поддержал обмен пленными в формате "всех на всех". Он отметил, что у России и Украины есть расхождения в понимании этого формата, но Москва его в целом поддерживает.

"В ходе телефонного разговора действительно упоминалась идеальная формула "всех на всех", говорилось, что в итоге именно к этой формуле было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание, и тогда реализация [этого формата] станет более возможной", - сказал представитель Кремля.

Напомним, что 11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным.

Перед этим он предложил российскому президенту встретиться в Минске в присутствии лидеров США, Франции, Германии и Великобритании.