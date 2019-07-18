​В Кремле назвали "внутренним делом" выдачу российских паспортов на Донбассе

Пресс-секретарь Путина заявил, что это решение "давно зрело".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выдача паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины является внутренним делом РФ, также как и предоставление украинских удостоверений личности является внутренним делом Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так Песков прокомментировал поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о выдаче паспортов этническим украинцам, живущим в других государствах. На вопрос, не является ли эта инициатива Зеленского ответом на решение Путина расширить упрощенный режим выдачи российских паспортов жителям Украины, Песков сказал: "Это внутреннее дело Украины. Как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были приняты президентом (РФ) с подписанием соответствующего указа".

"Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик. Эта тема поднималась в ходе последней "прямой линии" (Путина с гражданами РФ)", - напомнил Песков, добавив, что это решение "давно зрело", а реакция Москвы "является обоснованной".

"Еще раз повторяю, это внутреннее дело Украины. А решение Путина - оно аргументировано и понятно", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР". 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины заявил, что российские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО, будут недействительными и назвал указ Путина "ничтожным". При этом Украина намерена добиваться санкций против России за "паспортную агрессию".

17 июля Путин расширил упрощенную выдачу российских паспортов на весь Донбасс.