Бывший министр иностранных дел Румынии стал заместителем главы НАТО

Бывший министр иностранных дел Румынии Мирча Джоанэ стал заместителем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Североатлантический альянс заявляет, что Джоанэ "является убежденным сторонником трансатлантических связей и принесет большой опыт работы как государственный деятель и дипломат". Он станет первым румыном в должности заместителя главы НАТО и заменит американку Роуз Гетемюллер.

61-летний Джоанэ ранее возглавлял Социал-демократическую партию Румынии. В 2000-2004 годах работал министром иностранных дел. В 2009 он баллотировался на пост президента, но минимально уступил Траяну Бэсеску во втором туре.