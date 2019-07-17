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Бывший министр иностранных дел Румынии стал заместителем главы НАТО

Мирча Джоанэ заменит американку Роуз Гетемюллер.

Бывший министр иностранных дел Румынии стал заместителем главы НАТО
Мирча Джоанэ
Фото: DCNews

Бывший министр иностранных дел Румынии Мирча Джоанэ стал заместителем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Североатлантический альянс заявляет, что Джоанэ "является убежденным сторонником трансатлантических связей и принесет большой опыт работы как государственный деятель и дипломат". Он станет первым румыном в должности заместителя главы НАТО и заменит американку Роуз Гетемюллер.

61-летний Джоанэ ранее возглавлял Социал-демократическую партию Румынии. В 2000-2004 годах работал министром иностранных дел. В 2009 он баллотировался на пост президента, но минимально уступил Траяну Бэсеску во втором туре.

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