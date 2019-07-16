Столтенберг: ​лучшая защита от кибератак - независимая пресса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Канада и другие союзники по Альянсу сталкиваются с растущей угрозой шпионажа, в том числе промышленного, со стороны других государств.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает Deutsche Welle.

"Мы видим активизацию усилий других стран по шпионажу за союзниками НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, руководство Альянса создало новое разведывательное подразделение, нацеленное на улучшение обмена информацией между организациями и повысить их способность реагировать на киберугрозы.

"Частично речь идет о промышленном шпионаже, с которым сталкивается гражданская разведка, но, конечно же, могут быть затронуты и наши вооруженные силы, а также военная разведка", - сказал Столтенберг. Он добавил, что в НАТО к этому относятся "очень серьезно".

Столтенберг полагает, что хотя союзники Альянса усилили свою кибербезопасность, лучшая гарантия от возможного вмешательства в предстоящие выборы в Канаде, включая "российские гибридные атаки", - свободная и независимая пресса, способная понять и раскрыть попытки распространения дезинформации.

"Нам нужны критически настроенные журналисты, которые задают сложные вопросы, проверяют свои источники, и это лучший способ защитить свободные и открытые демократические процессы", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, в прошлом году в Киеве открыли Центр реагирования на киберугрозы (Cyber Threat Response Centre). Он работает при Государственной службе специальной связи и защиты информации и будет сотрудничать с аналогичными центрами других стран - в первую очередь членов НАТО.