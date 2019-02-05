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Польша анонсировала создание войск обороны киберпространства

Формирования этого вида войск является выполнением рекомендаций НАТО.

Польша анонсировала создание войск обороны киберпространства
Мариуш Блащак
Фото: jaime48.wordpress.com

Министерство национальной обороны создаст в Польше войска обороны киберпространства. Министр нацобороны Мариуш Блащак заявил, что формирования этого вида войск является выполнением рекомендаций НАТО.

Также появится новая структура - Национальный центр криптологии будет соединен с Инспекторатом информатики, передает Польское радио.

Государственный секретарь в Министерстве национальной обороны Томаш Здикот заявил, что количество кибератак в мире постоянно растет.

"Сегодня способность гарантировать безопасность национальных сетей и систем является одним из основных факторов, влияющих на национальную безопасность. Эти новые обстоятельства замечено в Североатлантическом альянсе. Уже на саммите в Уэльсе 2014 года НАТО предостерегло, что атаки в киберпространстве будут все более частыми, более сложными и потенциально разрушительными", - говорится в сообщении.

Ранее директор Нацразведки США Дэн Коутс заявил, что Москва попытается использовать кибератаки для вмешательства в выборы в Украине.

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